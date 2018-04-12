В Подмосковье объявили о начале пожароопасного сезона в лесах

На территории Московской области начался пожароопасный сезон, сообщили Накануне.RU в комитете лесного хозяйства региона.

"В связи с наступлением на территории Московской области устойчивой теплой погоды и сходом снежного покрова приказом председателя комитета лесного хозяйства Московской области Ивана Советникова с 12 апреля 2018 года на территории государственного лесного фонда Подмосковья открыт пожароопасный сезон", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей области призвали "быть внимательными при посещении лесов".

Отмечается, что региональная диспетчерская служба лесного хозяйства переводится в режим готовности к тушению лесных пожаров, начинают выполняться работы по наземному и авиационному патрулированию лесов.

"Проведена большая подготовительная работа - вся техника тщательно проверена, личный состав готов к оперативному реагированию", - подчеркнул глава комитета.