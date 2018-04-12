В Московской области в конце апреля откроют завод по переработке мяса

В Подмосковье в конце апреля начнет работу крупнейший в Восточной Европе завод по переработке мяса, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Работа ведется в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по привлечению крупнейших переработчиков (мяса) на территорию региона.

Объем инвестиций в проект составил около 300 млн евро.

Как уточняется, завод будет перерабатывать все виды мяса, которое производится как на территории области, так и в соседних регионах. Инвестору будут компенсированы расходы, связанные с инфраструктурой.