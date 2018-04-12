В Зауралье будут судить мужчину, который насмерть забил своего собутыльника кочергой

В Зауралье в суд передано уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Куртамышского района, который обвиняется в убийстве.

В феврале этого года накануне дня своего рождения обвиняемый после распития спиртного с малознакомым мужчиной, поссорившись с ним, избил потерпевшего кочергой и совком, сделанными из металла, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

После избиения мужчина выгнал травмированного на улицу. Утром избитого обнаружил местный житель и вызвал "скорую". Однако медики не смогли спасти мужчину - от полученных травм он скончался в больнице.