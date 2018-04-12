Правление "Газпрома" рекомендовало сохранить дивиденды на уровне прошлого года

Правление "Газпрома" предлагает выплатить дивиденды по итогам 2017 г. в размере 8,04 руб. на акцию. Таким образом, объем дивидендных выплат останется на уровне прошлого года, передает корреспондент Накануне.RU.

В прошлом году "Газпром" направил на выплату дивидендов более 190 млрд руб., что составило 20% от чистой прибыли компании по МСФО. Между тем Правительство рекомендовало госкомпаниям направить на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли.

"Решение о выплате дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будет принято собранием акционеров по рекомендации совета директоров", - говорится в сообщении "Газпрома".

Как сообщало Накануне.RU, Росимущество направило письмо акционерным обществам с госучастием, в котором информирует их о необходимости выплаты дивидендов за 2017 г. в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Минфин также выступил за сохранение нормы выплат.