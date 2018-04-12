Правление "Газпрома" рекомендовало сохранить дивиденды на уровне прошлого года

в этот день
12.04.18
17:57
В Екб.19:57
Опубликованы уникальные архивные материалы об офицерской службе Гагарина
Замглавы облГАИ, которого пьяным поймали автоинспекторы, уволен из МВД
Голодающие тренеры школы каратэ в Челябинске ставят ультиматум власти
Главное
94% россиян не сомневаются в наличии олигархов в России

Тема дня
"Боевой ничьи, как в Карибском кризисе, сейчас быть не может" Ситуация на Ближнем Востоке становится всё более напряжённой. Дональд Трамп обвинил сирийские власти в применении химического оружия и готовится к проведению акции возмездия. Доказательств применения ОМП нет, но вооружённые силы США и их союзников в Восточном Средиземноморье приводятся в боевую готовность.
12.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Почему власти замалчивают День космонавтики Все скромней год от года проходит 12 апреля. Казалось бы, хороший повод для народного единения, как того хотят власти, но никаких грандиозных мероприятий не было анонсировано, практически незаметно прошло и другое знаковое событие – 50 лет со дня смерти Гагарина.
12.04.2018
общество ;  | комментариев: 8
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 305



Новости
12.04.2018 16:01 Мск (18:01 Екб)
экономика
Правление "Газпрома" рекомендовало сохранить дивиденды на уровне прошлого года
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

горелка плита комфорка газ евро деньги (2010) | Фото: segodnya.ua

Правление "Газпрома" предлагает выплатить дивиденды по итогам 2017 г. в размере 8,04 руб. на акцию. Таким образом, объем дивидендных выплат останется на уровне прошлого года, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

В прошлом году "Газпром" направил на выплату дивидендов более 190 млрд руб., что составило 20% от чистой прибыли компании по МСФО. Между тем Правительство рекомендовало госкомпаниям направить на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли.

"Решение о выплате дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будет принято собранием акционеров по рекомендации совета директоров", - говорится в сообщении "Газпрома".

Как сообщало Накануне.RU, Росимущество направило письмо акционерным обществам с госучастием, в котором информирует их о необходимости выплаты дивидендов за 2017 г. в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Минфин также выступил за сохранение нормы выплат.

Другие новости по темам: Газпром, дивиденды, правление Газпрома
12.04.2018 16:01 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
18:01 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.04.2018 07:50 Мск
Росимущество потребовало от госкомпаний отдать 50% прибыли

Ранее 30.03.2018 09:24 Мск
Минфин хочет сохранить в 2018 году норму выплаты дивидендов в размере 50% прибыли по МСФО

Ранее 21.03.2018 13:45 Мск
Медведева никто не слушается. Госдума хочет обязать госкомпании перечислять 50% дивидендов в бюджет

Ранее 13.10.2017 08:04 Мск
Счетная палата недосчиталась дивидендов от "Роснефтегаза"

Ранее 06.09.2017 16:11 Мск
"Транснефть" готова направить 50% чистой прибыли на дивиденды

Ранее 30.06.2017 13:47 Мск
"Газпром" направит на дивиденды практически весь свободный денежный поток

Ранее 19.05.2017 15:37 Мск
Правительство рекомендовало "Газпрому" направить на дивиденды 20% прибыли

Ранее 16.05.2017 08:10 Мск
СМИ: "Роснефтегазу" разрешат не платить дивиденды за 2016 год

Ранее 10.05.2017 07:36 Мск
СМИ: Министры намерены забрать у "Роснефтегаза" 100% дивидендов

Ранее 28.04.2017 08:06 Мск
Госкомпании должны будут направить на дивиденды 50% чистой прибыли








Добавить комментарий:

Правление "Газпрома" рекомендовало сохранить дивиденды на уровне прошлого года
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+