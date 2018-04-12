Житель Югры из мести за приговоры не в его пользу решил сжечь машину судьи

Жителя Радужного обвиняют в попытке сжечь автомобиль судьи, передает корреспондент Накануне.RU.

В октябре 2017 г. горожанин надел очки, парик и подошел к машине. Он положил на автомобиль пакет с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Судья вовремя заметила дымившийся пакет и сбросила его на землю, из-за чего возгорания не случилось.

На допросе обвиняемый сообщил, что сделал это из мести: в 2010 и 2016 гг. хозяйка машины вынесла решения не в его пользу. Следователи выяснили: поджигатель страдает психическим расстройством, ему требуется лечение. Уголовное дело вместе с соответствующим требованием ушло в суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.