В Сургуте стартовала ремонтная кампания: город потратит на дороги почти 400 миллионов

Сургутские дорожники приступили к борьбе с ямами. Сегодня, 12 апреля, глава города Вадим Шувалов вместе с представителями администрации и СМИ проверил, как ведется ямочный ремонт на улице 30 лет Победы от Юности до Маяковского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургута.

"Разрушение асфальтового покрытия происходит в основном в переходный период, когда температура воздуха колеблется от нуля до минусовых показателей. Чтобы ликвидировать первые микротрещины полотна, которые могут привести к аварийным ситуациям, мы уже приступили к ямочному ремонту. Выполняем ремонт согласно нормативных правил литым асфальтобетоном. Этот способ позволяет проводить работы при низкой температуре, до минус 10 градусов", - рассказал Вадим Шувалов.

По его словам, в этом году будут устранены повреждения проезжей части на площади более 20 тысяч квадратных метров. Ямочный ремонт обойдется бюджету почти в 26 миллионов рублей.

Всего на обновление дорожного полотна в муниципалитете в этом году потратят почти 390 миллионов рублей. Львиную долю – около 370 миллионов - выделил округ, остальные 20 – средства городской казны. В общей сложности планируется отремонтировать свыше 160 тыс. кв. м. дорожного покрытия на восьми улицах, на 65 участках будут проведены работы по устранению колейности. С полным перечнем территорий можно ознакомится на сайте.

Кроме того, на ремонт дорог в этом году планируется направить дополнительно 40 миллионов рублей, сэкономленных в результате торгов. Также традиционно компания "Сургутнефтегаз" подтвердила намерение участвовать в ремонтной кампании, сейчас определяются участки дорог. В прошлом году силами и за счет средств градообразующего предприятия обновлено более 20 тысяч квадратных метров проезжей части на сумму почти 59 миллионов рублей.

По мнению экспертов, износ сургутских дорог составляет около 50 процентов. Чтобы привести их в идеальное состояние, необходимо порядка 2 миллиардов рублей. "За один сезон проблему не решишь. Но при формировании очередности дорог, требующих ремонта, приоритет отдается тем, по которым движется большое количество общественного транспорта, которые ведут к важным социальным объектам. Учитывается также количество обращений от граждан", - подчеркнул Шувалов.

Генеральный подрядчик "Автодорстрой" и субподрядчики АО ГК "Северавтодор" и ООО СК "ЮВиС" готовы приступить к работе, как только позволят погодные условия.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году, как и в прошлом, в крупнейшем муниципалитете Югры будет вестись строгий контроль соблюдения подрядными организациями гарантийных обязательств. До конца апреля будет проведено полное обследование отремонтированных участков. И, если дефекты выявятся, подрядчики устранят их за свой счет.