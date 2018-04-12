В Сургуте стартовала ремонтная кампания: город потратит на дороги почти 400 миллионов

в этот день
12.04.18
16:03
В Екб.18:03
Опубликованы уникальные архивные материалы об офицерской службе Гагарина
Замглавы облГАИ, которого пьяным поймали автоинспекторы, уволен из МВД
Голодающие тренеры школы каратэ в Челябинске ставят ультиматум власти
Главное
94% россиян не сомневаются в наличии олигархов в России

Тема дня
"Боевой ничьи, как в Карибском кризисе, сейчас быть не может" Ситуация на Ближнем Востоке становится всё более напряжённой. Дональд Трамп обвинил сирийские власти в применении химического оружия и готовится к проведению акции возмездия. Доказательств применения ОМП нет, но вооружённые силы США и их союзников в Восточном Средиземноморье приводятся в боевую готовность.
12.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Почему власти замалчивают День космонавтики Все скромней год от года проходит 12 апреля. Казалось бы, хороший повод для народного единения, как того хотят власти, но никаких грандиозных мероприятий не было анонсировано, практически незаметно прошло и другое знаковое событие – 50 лет со дня смерти Гагарина.
12.04.2018
общество ;  | комментариев: 8
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 293

В Сургуте стартовала ремонтная кампания: город потратит на дороги почти 400 миллионов
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2018) | Фото: пресс-служба администрации сургута

Сургутские дорожники приступили к борьбе с ямами. Сегодня, 12 апреля, глава города Вадим Шувалов вместе с представителями администрации и СМИ проверил, как ведется ямочный ремонт на улице 30 лет Победы от Юности до Маяковского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургута.

"Разрушение асфальтового покрытия происходит в основном в переходный период, когда температура воздуха колеблется от нуля до минусовых показателей.   Чтобы ликвидировать первые микротрещины полотна, которые могут привести к аварийным ситуациям, мы уже приступили к ямочному ремонту. Выполняем ремонт согласно нормативных правил литым асфальтобетоном. Этот способ позволяет проводить работы при низкой температуре, до минус 10 градусов", - рассказал Вадим Шувалов.

По его словам, в этом году будут устранены повреждения проезжей части на площади более 20 тысяч квадратных метров. Ямочный ремонт обойдется бюджету почти в 26 миллионов рублей.

(2018)|Фото: пресс-служба администрации сургута 

Всего на обновление дорожного полотна в муниципалитете в этом году потратят почти 390 миллионов рублей. Львиную долю –  около 370 миллионов - выделил округ, остальные 20 – средства городской казны. В общей сложности планируется отремонтировать свыше 160 тыс. кв. м. дорожного покрытия на восьми улицах, на 65 участках будут проведены работы по устранению колейности. С полным перечнем территорий можно ознакомится на сайте.

Кроме того, на ремонт дорог в этом году планируется направить дополнительно 40 миллионов рублей, сэкономленных в результате торгов. Также традиционно компания "Сургутнефтегаз" подтвердила намерение участвовать в ремонтной кампании, сейчас определяются участки дорог. В прошлом году силами и за счет средств градообразующего предприятия обновлено более 20 тысяч квадратных метров проезжей части на сумму почти 59 миллионов рублей.

(2018)|Фото: пресс-служба администрации сургута

По мнению экспертов, износ сургутских дорог составляет около 50 процентов. Чтобы привести их в идеальное состояние, необходимо порядка 2 миллиардов рублей.  "За один сезон проблему не решишь. Но при формировании очередности дорог, требующих ремонта, приоритет отдается тем, по которым движется большое количество общественного транспорта, которые ведут к важным социальным объектам. Учитывается также количество обращений от граждан", - подчеркнул Шувалов.

Генеральный подрядчик "Автодорстрой" и субподрядчики АО ГК "Северавтодор" и ООО СК "ЮВиС" готовы приступить к работе, как только позволят погодные условия.

(2018)|Фото: пресс-служба администрации сургута

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году, как и в прошлом, в крупнейшем муниципалитете Югры будет вестись строгий контроль соблюдения подрядными организациями гарантийных обязательств. До конца апреля будет проведено полное обследование отремонтированных участков. И, если дефекты выявятся, подрядчики устранят их за свой счет.

Другие новости по темам: сургут, дороги, ремонт
12.04.2018 15:51 Мск | Сургут | информационная служба Накануне.RU
17:51 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Сургуте стартовала ремонтная кампания: город потратит на дороги почти 400 миллионов
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+