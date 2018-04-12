Мэрия Екатеринбурга приобрела часть скандальной овощебазы

Мэрия Екатеринбурга приватизирует "Торговый дом "Железнодорожный", который располагается на на территории овощебазы №4. Постановление утверждено и размещено на сайте администрации города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В постановлении говорится: "Утвердить: условия приватизации Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия "Торговый дом "Железнодорожный", расположенного по адресу: ул. Армавирская, д. 47", - сообщается в документе. Объект преобразуют в ООО за 22,1 млн руб".

Напомним, овощебаза №4 часто оказывается в центре скандала: в 2016 году по делу о покушении на мошенничество был задержан топ-менеджер овощебазы Иван Обухов, а позже там произошел вооруженный конфликт со стрельбой. Из-за убийств, связанных с этой овощебазой, отбывает срок бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев.