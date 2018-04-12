Глава города: В центре Челябинска появятся платные парковки

В центре Челябинска начнут строить платные парковки, пока речь идет лишь о 20 местах, об этом сообщил глава города Евгений Тефтелев в ходе онлайн-трансляции 74.ru.

На данном этапе городские власти уже заключили соглашение с инвестгруппой "РВМ капитал".

"В середине мая мы с концессионером определимся по первому этапу парковок в центре Челябинска. Как только определимся, парковочное пространство приступит к своей работе", - отметил Тефтелев.

Сейчас места, где появятся платные парковки, неизвестны, однако власти готовы работать на перспективу - к 2031 году в Челябинске должно появиться около 8 тыс. платных парковок.