Разрешение на "Северный поток-2" – это мощный удар по Украине, - спикер Рады

Разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" - это мощный удар по Украине. Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий на Киевском форуме по безопасности.

"Разрешение на строительство "Северного потока-2" является мощным ударом по безопасности Украины в то время, когда на фронте погибают ее военные", - посетовал он.

По его словам, именно наличие развитой ГТС Украины предотвратило "полномасштабное вторжение России", а потеря Украиной статуса основной страны-транзитера снова увеличит риски "вторжения". Об этом же заявил ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, и похоже, что это становится основным аргументом Украины против "Северного потока-2". С другой стороны, Киев косвенно признал, что никакого "вторжения" России, о котором он постоянно заявлял с 2014 года, ранее не было.

Парубий также считает, что "Северный поток-2" якобы является фактором дестабилизации для всего региона.

"Мы должны добиться замораживания и не допустить реализации этого проекта", - сказал спикер Рады.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, окончательное разрешение на строительство газопровода "Северный поток ‑ 2" выдала Финляндия.