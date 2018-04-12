Путин сообщил, когда начнутся испытания новой сверхтяжелой ракеты

Испытания новой российской сверхтяжелой ракеты планируется начать через 10 лет, сообщил президент РФ Владимир Путин при осмотре павильона "Космос" на ВДНХ.

Он отметил, что для испытаний на космодроме Восточный необходимо создать специальный стартовый комплекс, работы начнутся в ближайшее время.

Создавать ракету и площадку для ее запуска надо параллельно, чтобы и пусковой комплекс, и носитель появились одновременно, добавил глава государства.

По данным РИА Новости, разработка уже началась. Как сообщалось в конце марта на сайте госзакупок, на создание эскиза выделено 1,6 миллиарда рублей, головным предприятием выбрана РКК "Энергия". Эскиз планируется создать до конца октября 2019 года.

Планируется, что с помощью новой ракеты можно будет отправлять корабли и станции не только к Луне, но и к Марсу и Юпитеру.

Ракета должна будет выводить более 80 тонн на низкую околоземную орбиту, а до Луны доставлять не менее 20 тонн. В проекте должны быть заложены возможности увеличения грузоподъемности до 140 и 27 тонн на соответствующие орбиты.