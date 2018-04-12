Знарок не будет тренировать российских хоккеистов на предстоящем чемпионате мира

Олег Знарок не будет тренером сборной России на предстоящем чемпионате мира. Об этом заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Знарок много сделал для нас, выиграл Олимпиаду, четыре медали чемпионатов мира. Он подустал, конечно, психологически. На него была большая нагрузка и в СКА, и в сборной. Сейчас ФХР назначила Илью Воробьева временно исполняющим, а Знарок будет его консультантом. Тренер Харийс Витолиньш не едет в Данию", - приводит слова Третьяка Р-Спорт.

Сборная России под руководством Олега Знарка завоевала "золото" на чемпионате мира-2014 в Минске и Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Ранее в ФХР сообщили, что контракты всех тренеров команды истекают 31 мая 2018 года с возможностью продления.

Чемпионат мира в Дании пройдет с 4 по 20 мая. Россия на групповом этапе сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.