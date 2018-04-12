Владельцев социальных сетей смогут "наказать рублем" пользователи

Госудума РФ в первом чтении приняла законопроекты о регулировании распространения недостоверной информации в соцсетях.

Документы направлены на решение "задач по устранению из общедоступного информационного пространства сведений, распространение которых запрещено российским законодательством". Это, в частности, позволит предотвратить распространение в социальных сетях противоправной информации на ранних этапах, без необходимости блокировки самих информационных ресурсов, говорится на официальном сайте Госдумы.

Проект документа был внесен в Государственную думу еще в июле 2017 г., однако после этого текст претерпел существенные изменения. По словам одного из авторов законопроекта, депутата ГД Сергея Боярского, уточненный текст стал "более жизнеспособным к реалиям российского правового пространства, опираясь, в том числе, на существующие нормы закона о новостных агрегаторах, которые уже работают и показывают свою эффективность".

Законопроектом предлагается установить ряд обязанностей для владельцев публичных сетей, находящихся на территории РФ, доступ к которым в течение суток составляет более 100 тыс. пользователей.

Кроме того, по заявлению пользователя социальной сети планируется ограничивать доступ к общественно значимой недостоверной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, либо удалять такую информацию. Сделать это будет необходимо в течение 24 часов с момента получения владельцем сети заявления от пользователя.

За нарушения этих требований для владельца социальной сети предполагается ввести административную ответственность в виде штрафа. По словам Боярского, представлявшего документ на заседании Госдумы, для физических лиц он составит от 3 млн до 5 млн руб., для юридических – от 30 млн до 50 млн руб.