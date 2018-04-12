В Самарской области задержаны двое "борцов с коррупцией" за взятку в 2,5 млн рублей

В Самарской области по подозрению в получении взятки в 2,5 млн руб. задержаны замглавы службы экономической безопасности и начальник отдела "М" УФСБ по Самарской области. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"Следователи СК совместно с оперативниками ФСБ задержали по подозрению в получении взятки замначальника службы экономической безопасности и начальника отдела "М" УФСБ по Самарской области", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как отмечается, "борцы с коррупцией" получили более 2,5 млн руб. с помощью банковских переводов на счета подконтрольной организации. Взятка уплачена в обмен на то, что сотрудники закроют глаза на нарушения в работе перевалочных баз нефти в Самарской области.