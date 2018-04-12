Свердловский облсуд не стал отменять приговор по делу о "махинациях с землями барда Новикова"

Свердловский областной суд отказался отменять приговор Ивану Обухову, Ларисе Ассоновой и Виктору Новикову, осужденным в ноябре 2017 года за махинации с землями в Сысертском районе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Отметим, что все трое были приговорены к трем годам лишения свободы по делу о мошенничестве с землями барда Александра Новикова. Ранее осужденные попытались обжаловать приговор, их представители настаивали на невиновности всех троих. Осужденные также ссылались на несоответствие приговора протоколу и наличие смягчающих обстоятельств в виде хронических заболеваний и маленьких детей. Однако Свердловский областной суд оставил приговор без изменения.

Напомним, Обухов, Ассонова и Новиков (однофамилец) обвинялись по статье 30 УК РФ применительно к части 4 статьи 159 УК РФ "Покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц". По материалам дела, в 2015 году они попытались незаконно приобрести права собственности на земельные участки общей площадью около 400 га, расположенные в Сысертском районе. По данным следствия, общая стоимость данных участков составляет более 88 млн рублей.