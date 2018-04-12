В Тюмени иностранец получил 16 лет "строгча" за контрабанду 7 килограммов героина

38-летнего жителя Таджикистана Абдумавлона Баротова наказали за контрабанду героина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ближайшие 16 лет ему предстоит провести в колонии строгого режима. Автомобиль, на котором он перевозил наркотики, конфискован в пользу государства.

Напомним, полицейские Казанского района 21 ноября 2017 г. на 92 км трассы Ишим – Казанское – граница Казахстана задержали "Хендай Старекс". За рулем сидел 37-летний житель СНГ. Изначально наркотики не нашли. 22 ноября на станции техосмотра в Ишиме прошел осмотр машины: искали скрытые полости. В четырех колесных дисках силовики нашли более 7 кг высококачественного героина. Иностранец собирался сбывать зелье в России.