Медведев уточнил, какие меры поддержки окажут попавшим под санкции компаниям

Суть мер по поддержке компаний, подпавших под очередной пакет санкций со стороны США, будет заключаться не в компенсациях их владельцам, а в сохранении производств и рабочих мест, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, это объясняется тем, что под влиянием экономических санкций в первую очередь оказываются обычные люди.

"Под ударом оказываются стратегические, системообразующие предприятия, от чьей успешной работы зависят десятки тысяч людей", - цитирует "Интерфакс" главу правительства.

Ранее сообщалось, что Медведев поручил правительству разработать меры поддержки компаний, попавших в санкционные списки. В частности, "Русалу" окажут поддержку в реструктуризации долга в размере $9 млрд.