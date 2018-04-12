Мордашов попросил госгарантий у Правительства

Российские компании, попавшие под санкции Минфина США просят правительство предоставлять им госгарантии, заявил владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов на заседании правительственной комиссии по импортозамещению. В частности, в поддержке нуждаются "Силовые машины", сказал он.

Он попросил председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева поддержать холдинг.

"Нам кажется, что эта поддержка, требования этой поддержки - они типичны не только для "Силовых машин", но и, к сожалению, для определенного круга компаний, которые оказались тоже под санкциями", - цитирует Мордашова "Прайм".

По его словам, поддержка должна заключаться в доступе на российский и зарубежный рынок: "Очевидно, что для нас зарубежные проекты стали гораздо более сложными сегодня, и доступ на зарубежный рынок для нас, мы надеемся, не закрылся, но стал гораздо более трудным. Здесь мы бы хотели попросить о помощи государства в части помощи правительства в части предоставления нам государственных гарантий тогда, когда этого требуют наши заказчики".

Ранее стало известно о том, что Правительство намерено предоставить средства для пополнения ликвидности компании "Русал" Олега Дерипаски, которая также попала в список Минфина США.

Как сообщало Накануне.RU, Медведев уже поручил правительству разработать меры поддержки компаний, в отношении которых были введены санкции. В список Минфина попали группа "ГАЗ", EN+ Group, ГК "Ренова", агрохолдинг "Кубань", NPV Engineering, "Ладога менеджмент", "Базовый элемент", B-Finance, "Рособоронэкспорт", "Газпром бурение".

Добавим, Мордашов входит в первую 10-ку российских миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes.