Дело о торговле детьми-сиротами в Екатеринбурге: следователи нашли москвичей, интересовавшихся усыновлением

Следователи СКР продолжают работу по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями чиновников органов опеки и попечительства Екатеринбурга при передаче детей-сирот в приемные семьи. Установлены двое москвичей, которые интересовались усыновлением ребенка.

Напомним, ранее сообщалось, что органы опеки Орджоникидзевского района уральской столицы якобы требуют деньги за усыновление детей-сирот. Следователи начали проверку после публикации в издании The Insider заметки о вымогательствах со стороны руководства соцопеки у будущих приемных родителей. По данным издания, за одного ребенка требуют несколько десятков тысяч рублей. Кроме того, рассказывалось о возможных фактах обналичивания денег, принадлежащих сиротам и продаже закрепленной за ними недвижимости.

По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, также проведены допросы должностных лиц районного отдела опеки и попечительства и сотрудников "Специализированного дома ребенка", которые фигурировали в публикации СМИ, по месту работы чиновников проведены обыски. Юрисконсульт "Специализированного дома ребенка" прошла психофизиологическое исследование с использованием полиграфа. Также установлены и допрошены проживающие в Москве супруги, которые интересовались вопросом усыновления ребенка. Истребована и проанализирована документация о работе территориального отдела опеки и попечительства и "Специализированного дома ребенка", изъяты личные дела и медицинские карты ряда подопечных детей.

"Необходимо отметить, что в ходе расследования сотрудникам Следственного комитета поступает и иная информация о других возможных эпизодах. В частности, уже проведены обыски с целью изъятия документов относительно работы отдела опеки и попечительства в Чкаловском районе Екатеринбурга. В органы полиции направлено поручение о документальной проверке движения денежных средств по счетам вышеуказанных учреждений, также продолжаются допросы свидетелей и ряд иных следственных действий по установлению круга лиц, возможно, причастных к противоправным деяниям, а также граждан, чьи права и законные интересы в той или иной степени могли быть нарушены", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что всем, кому что-либо известно о подобных случаях, следует сообщить о данных фактах по круглосуточной телефонной линии "Ребенок в опасности": 8 (343) 297-71-60.