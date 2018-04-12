Прокуратура добилась отмены приговора вице-мэру Лангепаса, оштрафованному за взятку в миллион

Приговор бывшему вице-мэру Лангепаса, который оштрафован на 2,5 млн руб. за взятку в 1 млн руб., отменен. Дело направлено на новое рассмотрение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Таков итог рассмотрения апелляции на приговор первой инстанции, которую ранее подали сотрудники надзорного ведомства.

Напомним, в мае 2016 г. года чиновник потребовал от председателя совета директоров одной из коммерческих организаций 1,5 млн руб. За эти деньги вице-мэр пообещал работать в пользу бизнесмена. В июне и августе чиновник получил часть суммы – 1 млн руб. В январе суд оштрафовал чиновника на 2 млн 500 тыс. руб.