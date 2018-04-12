Минобороны РФ отслеживает репетиции парада Победы в Екатеринбурге

Министерство обороны РФ опубликовало фото с репетиций парада Победы в Екатеринбурге. 11 апреля в городе прошла третья репетиция предстоящего прогона военной техники, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Тренировка механизированной колоны ЦВО в Екатеринбурге в ходе подготовки к параду, посвященному 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - сообщается на странице Минобороны в Twitter.

Напомним, что репетиции к празднику 9 мая начались в Екатеринбурге 28 марта. Тогда местные жители жаловались, что с трудом добираются до работы из блокированного района.

Отметим, что аналогичные репетиции технической части парада пройдут 18 и 24 апреля на тех же улицах Вторчермета с 9.00 до 13.00. А 27 апреля, 2 и 4 мая, полномасштабные ночные репетиции состоятся на проспекте Ленина в районе Площади 1905 года. Тогда перекрытия улиц затронут уже половину города, включая центр, и будут проводиться также в час пик, но теперь - в вечерний.