В Челябинске объявлены НМУ первой степени опасности

12 апреля в Челябинске и пригородах объявлены НМУ первой степени опасности, об этом Накануне.RU сообщили в Гидрометцентре.

Такой режим, как ожидается, продлится два дня - до 13 апреля.

"12 и 13 апреля в приземном слое атмосферы на территории Челябинской области ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями отдельным предприятиям региона объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени", - сообщили в Гидрометцентре Челябинска.

Последний раз НМУ были объявлены в Челябинске 3 апреля.