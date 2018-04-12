В Тимирязевской академии очередное увольнение: работы лишился директор исторического музея

В Российском государственном аграрном университете – Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева очередное увольнение: работы лишился директор исторического музея вуза Станислав Величко. Студенты вновь вышли с одиночными пикетами против кадровой политики администрации Тимирязевки.

Приказ об увольнении вышел 11 апреля, об этом свидетельствует запись телефонного разговора Станислава Величко с бухгалтерией, попавшая в распоряжение Накануне.RU.

Увольнение директора музея прокомментировал бывший декан факультета агрономии Александр Соловьев, который лишился должности декана в начале года. Не так давно Соловьев написал заявление об увольнении из вуза по собственному желанию.

"Уволили хранителя музея истории Тимирязевки за то, что он не стал переписывать историю академии. Человек, которого полюбили подавляющее большинство студентов и выпускников академии, людей, кому интересна и дорога история нашей родины, в которой ярким пятном находится история Тимирязевской академии и кто хотя бы раз слушал его необычайно интересные лекции на экскурсиях по Тимирязвке… Человек, имеющий профильное образование, который дневал и ночевал в Тимирязевке, благодаря которому увеличился фонд исторически памятных экспонатов, в том числе и благодаря собственноручному, вместе с его мамой, восстановлению практически исчезнувших, благодаря которому были найдены многие, казалось бы, утраченные важные исторические факты о Тимирязевке", - таково мнение Александра Соловьева, комментарий он опубликовал на своей странице в социальной сети "Вконтакте". Как считает бывший декан, увольнение Величко - это якобы свидетельство того, что вузу "не нужны профессионалы".

Сегодня на территории Тимирязевской академии проходят одиночные пикеты против кадровой политики нынешней администрации РГАУ-МСХА, об этом сообщается в группе "Спасем Тимирязевку" "Вконтакте".

Накануне.RU направило в пресс-службу РГАУ запрос о причинах увольнения Величко, но к моменту публикации ответ не получен.

Напомним, что это далеко не первое увольнение в Тимирязевской академии за последние полгода. Так, 16 января декан факультета агрономии и биотехнологии Александр Соловьев уволен с должности декана с формулировкой - "за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей", а вслед за ним и его заместители - Ольга Щуклина и Игорь Заверткин. Известно, что они выступали против продажи опытных полей академии и критически высказывались о деятельности руководства вуза. В марте Соловьев и Щуклина подали заявления об увольнении из вуза по собственному желанию.