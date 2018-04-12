СМИ: футболистам "Тосно" заявили, что в клубе нет денег

СМИ сообщили о том, что руководство футбольного клуба "Тосно" из Ленинградской области уведомило игроков, что денег в клубе больше нет.

"В "Тосно" на днях провели собрание с футболистами, на котором (генеральный директор клуба) Вячеслав Матюшенко сказал, что денег в клубе нет. Рассчитывали на помощь губернатора, но встретиться с ним не получается", - сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее палата по разрешению споров Российского футбольного союза запретила "Тосно" регистрировать новых игроков из-за долгов. После 25 матчей команда с 24 очками занимает предпоследнее, 15-ое место в турнирной таблице Российской футбольной Премьер-лиги.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов был оштрафован после поражения от екатеринбургского "Урала".