ОЗХО заявила об отравлении Скрипалей "нервно-паралитическим веществом"

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери было использовано "нервно-паралитическое вещество". Об этом сообщает телеканал Sky News.

Sky News называют его "Новичком", при этом в самом документе, опубликованном изданием, такого названия нет, а вещество фигурирует как нервно-паралитическое, передает РИА Новости.

Как отмечает "Интерфакс", название указано в полной версии доклада, который эксперты направили странам-участницам организации.

"Название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам (организации)", - говорится в докладе ОЗХО.

Согласно докладу, отравляющее вещество было "высокой чистоты", в нем отсутствовали примеси.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что эксперты ОЗХО завершили изучение инцидента и передали свой отчет Великобритании.

Отмечалось, что Лондон попросил распространить расследование среди всех государств-членов организации, включая Россию.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта. Британская сторона обвинила в этом Россию. Премьер-министр королевства Тереза Мэй заявила, что речь идет о разработанном в России нервно-паралитическом веществе "Новичок" и ответственность за случившееся также несет Москва.