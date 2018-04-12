Рубль укрепился к доллару и евро

Центральный банк понизил курс евро и доллара на 13 апреля. Доллар упал на 2 руб. до 62,06 руб., стоимость евро снизилась до 76,7 руб. (минус 2,5 руб.), передает корреспондент Накануне.RU.

Рубль укреплялся и в ходе сегодняшних биржевых торгов на Московской бирже.

Напомним, на протяжении двух последних дней регулятор повышал официальные курсы евро и доллара. 11 апреля в ходе биржевых торгов европейская валюта перешагнула планку в 80 руб. за евро.

Обвал рубля начался на фоне введения санкций США и обострения сирийского конфликта.