На территории Курганской области установлен пожароопасный сезон

С 14 апреля на территории Зауралья установлено начало пожароопасного сезона - соответствующий указ подписал глава региона Алексей Кокорин.

Ежегодно наибольшее количество пожаров происходит в период с третей декады апреля по вторую декаду мая. В праздничные и выходные дни, а также на открытие весенней охоты большое количество населения традиционно выезжает за город и пользуется открытым огнем, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области.

Существенно возрастает вероятность увеличения очагов природных пожаров, возможен переход огня на населенные пункты, объекты экономики и лесной фонд. В этот период разведение костров на полях и в лесах запрещено.