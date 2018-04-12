"Ночь музеев" в Екатеринбурге посвятят 295-летию города

Главной темой "Ночи музеев" в этот раз станет юбилей Екатеринбурга. Дополнительной темой станет Чемпионат мира по футболу. Заявки на участие в проекте подали более 110 музеев, галерей и выставочных пространств, сообщили Накануне.RU в мэрии города.

"Ночь музеев" пройдет в Екатеринбурге с 19 на 20 мая 2018 года. В 19.00 стартует традиционная основная программа, которая завершится в 02.00 20 мая.

В проекте принимают участие все муниципальные музеи, галереи и выставочные пространства. Проект пройдет в столице Урала в 12-й раз. Кураторы "Ночи музеев" - управление культуры и администрация Екатеринбурга.