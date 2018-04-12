Минсельхоз РФ будет настаивать на сокращении продукции с использованием сухого молока

в этот день
12.04.18
16:06
В Екб.18:06
Опубликованы уникальные архивные материалы об офицерской службе Гагарина
Замглавы облГАИ, которого пьяным поймали автоинспекторы, уволен из МВД
Голодающие тренеры школы каратэ в Челябинске ставят ультиматум власти
Главное
94% россиян не сомневаются в наличии олигархов в России

Тема дня
"Боевой ничьи, как в Карибском кризисе, сейчас быть не может" Ситуация на Ближнем Востоке становится всё более напряжённой. Дональд Трамп обвинил сирийские власти в применении химического оружия и готовится к проведению акции возмездия. Доказательств применения ОМП нет, но вооружённые силы США и их союзников в Восточном Средиземноморье приводятся в боевую готовность.
12.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Почему власти замалчивают День космонавтики Все скромней год от года проходит 12 апреля. Казалось бы, хороший повод для народного единения, как того хотят власти, но никаких грандиозных мероприятий не было анонсировано, практически незаметно прошло и другое знаковое событие – 50 лет со дня смерти Гагарина.
12.04.2018
общество ;  | комментариев: 8
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 293



Новости
12.04.2018 14:59 Мск (16:59 Екб)
политика
Минсельхоз РФ будет настаивать на сокращении продукции с использованием сухого молока
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

молоко, сухое молоко (2018) | Фото: price-altai.ru

Министерство сельского хозяйства РФ будет настаивать на сокращении перечня продукции, которую можно производить с использованием сухого молока. Соответствующее заявление прозвучало на совещании, которое провел первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минсельхоза РФ.
Читайте также:

На совещании была рассмотрена текущая ситуация на рынке молока в рамках внеочередного съезда "Национального союза производителей молока". Участниками обсуждения стали руководители крупнейших предприятий по производству и переработке молока, отраслевых союзов и ассоциаций.

Джамбулат Хатуов сообщил, что министерство приступило к консультациям с основным поставщиком сухого молока - Республикой Беларусь о балансе взаимных поставок. Также ведомство занимается формированием модели развития отрасли в среднесрочной перспективе и выработкой механизмов защиты сельхозпроизводителя от необоснованных ценовых колебаний. Замминистра подчеркнул, что Минсельхоз РФ владеет полной информацией о движении молочной продукции в стране, а профильные департаменты провели глубокий анализ полученных цифр за несколько лет и выработали прогнозные цены.

Джамбулат Хатуов(2018)|Фото: mcx.ru

"Сухое молоко и сливочное масло для пищевой и перерабатывающей промышленности – это как нефть и газ для других отраслей, поэтому мы должны опираться на выверенные балансы. В их составлении должен помочь бизнес, ориентированный на долгосрочные – от трех до пяти лет – договоры с производителями. Это многократно усилит и отрасль, и возможности цивилизованного регулирования рынка", - указал Джамбулат Хатуов.

Директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Анатолий Куценко доложил о текущей ситуации на рынке молока. Он отметил, что перед участниками молочного рынка стоит несколько первоочередных задач: обеспечить аграриям рентабельность производства молока на уровне 20-25%; отрегулировать загрузку перерабатывающих предприятий и ввоз импортного сухого молока; поставить заслон фальсификату на молочном рынке.

Производители молочных продуктов, в частности представители компании "Данон" подчеркнули заинтересованность крупного бизнеса в том, чтобы цена была не только рентабельной, но стабильной и предсказуемой.

Гендиректор одного из крупнейших в Саратовской области молочных хозяйств – Племзавода "Трудовой" Сырем Байзульдинов отметил необходимость государственной поддержки и заявил, что для производителей молока особую важность имеет государственное регулирование ввоза импортного сухого молока, поскольку бесконтрольный импорт оказывает давление на отечественный рынок сбыта как сырого, так и сухого молока. Его поддержал директор молочного департамента ГК "Доминант" Владимир Чеверов, отметивший, что настоящему сыру сложно конкурировать по цене с сыроподобными продуктами, наводнившими российские прилавки в период нерегулируемых поставок дешевого сырья. Поддержала идею ограничить ввоз импортного сухого молока и генеральный директор Валуйского ОАО "Молоко" Татьяна Обухова.

молоко, сухое молоко(2018)|Фото: price-altai.ru

Докладывая о ситуации на рынке переработки молока и о долгосрочных контрактах между производителями и переработчиками, председатель правления ГК "Трио" Евгения Уваркина поддержала подходы Минсельхоза, отметив необходимость развернутого и подтвержденного баланса с Республикой Беларусь для сохранения российского молочного производства и партнерских отношений с братской страной. Коммерческий директор ООО "ЭкоНива-АПК Холдинг" Сергей Ляшко счел такой баланс необходимым в силу того, что для крупных инвесторов всегда важна рентабельность и возможности цивилизованного рынка.

Андрей Романов, председатель совета директоров ЗАО "Залесское молоко", поддержал также борьбу Минсельхоза России за поправки в налоговый кодекс и отмену НДС на государственные субсидии. Андрей Яровой, член совета директоров "Мелеузовского молочно-консервного комбината", поддержал меры аграрного ведомства, направленные на урегулирование вопроса с белорусскими поставками сухого молока, и подтвердил готовность переработчиков со временем полностью обеспечить производителей достаточными объемами продукции в сезон большого молока, а российскую пищевую промышленность – сухим молоком высокого качества.

Участники заседания выразили надежду, что Минсельхоз России станет регулятором молочного рынка как в отношениях его игроков внутри страны, так и на международной арене.

Подводя итоги заседания, Джамбулат Хатуов отметил, что все предложения и пожелания участников совещания будут учтены и использованы в предстоящем диалоге с Республикой Беларусь.

Напомним, на днях в Тюменской области произошел "молочный бунт". Сотни фермеров вышли на протестный митинг. Крестьяне уверены, что в обрушении закупочных цен на натуральное молоко виновато не только иностранное сухое молоко, но и плохая хозяйственная политика - по мнению фермеров молокоприемные пункты не оборудованы должным образом, поэтому молоко первого сорта портится и становится молоком второго сорта. Отметим также, что большинство фермеров требуют запретить ввоз сухого молока.

Другие новости по темам: молоко, сухое молоко, минсельхоз рф. производители сухого молока, молочный бунт
12.04.2018 14:59 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:59 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.04.2018 10:50 Мск
"Молочный закон" вынесут на заседание Тюменской областной думы

Ранее 11.04.2018 08:00 Мск
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока

Ранее 10.04.2018 13:41 Мск
Тюменским фермерам дали рекомендации по повышению качества молока








Добавить комментарий:

Минсельхоз РФ будет настаивать на сокращении продукции с использованием сухого молока
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+