Минсельхоз РФ будет настаивать на сокращении продукции с использованием сухого молока

Министерство сельского хозяйства РФ будет настаивать на сокращении перечня продукции, которую можно производить с использованием сухого молока. Соответствующее заявление прозвучало на совещании, которое провел первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минсельхоза РФ.

На совещании была рассмотрена текущая ситуация на рынке молока в рамках внеочередного съезда "Национального союза производителей молока". Участниками обсуждения стали руководители крупнейших предприятий по производству и переработке молока, отраслевых союзов и ассоциаций.

Джамбулат Хатуов сообщил, что министерство приступило к консультациям с основным поставщиком сухого молока - Республикой Беларусь о балансе взаимных поставок. Также ведомство занимается формированием модели развития отрасли в среднесрочной перспективе и выработкой механизмов защиты сельхозпроизводителя от необоснованных ценовых колебаний. Замминистра подчеркнул, что Минсельхоз РФ владеет полной информацией о движении молочной продукции в стране, а профильные департаменты провели глубокий анализ полученных цифр за несколько лет и выработали прогнозные цены.

"Сухое молоко и сливочное масло для пищевой и перерабатывающей промышленности – это как нефть и газ для других отраслей, поэтому мы должны опираться на выверенные балансы. В их составлении должен помочь бизнес, ориентированный на долгосрочные – от трех до пяти лет – договоры с производителями. Это многократно усилит и отрасль, и возможности цивилизованного регулирования рынка", - указал Джамбулат Хатуов.

Директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Анатолий Куценко доложил о текущей ситуации на рынке молока. Он отметил, что перед участниками молочного рынка стоит несколько первоочередных задач: обеспечить аграриям рентабельность производства молока на уровне 20-25%; отрегулировать загрузку перерабатывающих предприятий и ввоз импортного сухого молока; поставить заслон фальсификату на молочном рынке.

Производители молочных продуктов, в частности представители компании "Данон" подчеркнули заинтересованность крупного бизнеса в том, чтобы цена была не только рентабельной, но стабильной и предсказуемой.

Гендиректор одного из крупнейших в Саратовской области молочных хозяйств – Племзавода "Трудовой" Сырем Байзульдинов отметил необходимость государственной поддержки и заявил, что для производителей молока особую важность имеет государственное регулирование ввоза импортного сухого молока, поскольку бесконтрольный импорт оказывает давление на отечественный рынок сбыта как сырого, так и сухого молока. Его поддержал директор молочного департамента ГК "Доминант" Владимир Чеверов, отметивший, что настоящему сыру сложно конкурировать по цене с сыроподобными продуктами, наводнившими российские прилавки в период нерегулируемых поставок дешевого сырья. Поддержала идею ограничить ввоз импортного сухого молока и генеральный директор Валуйского ОАО "Молоко" Татьяна Обухова.

Докладывая о ситуации на рынке переработки молока и о долгосрочных контрактах между производителями и переработчиками, председатель правления ГК "Трио" Евгения Уваркина поддержала подходы Минсельхоза, отметив необходимость развернутого и подтвержденного баланса с Республикой Беларусь для сохранения российского молочного производства и партнерских отношений с братской страной. Коммерческий директор ООО "ЭкоНива-АПК Холдинг" Сергей Ляшко счел такой баланс необходимым в силу того, что для крупных инвесторов всегда важна рентабельность и возможности цивилизованного рынка.

Андрей Романов, председатель совета директоров ЗАО "Залесское молоко", поддержал также борьбу Минсельхоза России за поправки в налоговый кодекс и отмену НДС на государственные субсидии. Андрей Яровой, член совета директоров "Мелеузовского молочно-консервного комбината", поддержал меры аграрного ведомства, направленные на урегулирование вопроса с белорусскими поставками сухого молока, и подтвердил готовность переработчиков со временем полностью обеспечить производителей достаточными объемами продукции в сезон большого молока, а российскую пищевую промышленность – сухим молоком высокого качества.

Участники заседания выразили надежду, что Минсельхоз России станет регулятором молочного рынка как в отношениях его игроков внутри страны, так и на международной арене.

Подводя итоги заседания, Джамбулат Хатуов отметил, что все предложения и пожелания участников совещания будут учтены и использованы в предстоящем диалоге с Республикой Беларусь.

Напомним, на днях в Тюменской области произошел "молочный бунт". Сотни фермеров вышли на протестный митинг. Крестьяне уверены, что в обрушении закупочных цен на натуральное молоко виновато не только иностранное сухое молоко, но и плохая хозяйственная политика - по мнению фермеров молокоприемные пункты не оборудованы должным образом, поэтому молоко первого сорта портится и становится молоком второго сорта. Отметим также, что большинство фермеров требуют запретить ввоз сухого молока.