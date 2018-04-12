В Тарко-Сале сгорел храм площадью в 200 "квадратов"

Крупный пожар произошел в Тарко-Сале – сгорел деревянный храм во имя Казанской иконы Божией Матери, передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщение о возгорании поступило в 0.13. Горело здание храма Казанской божией матери площадью 20 на 10 м., 1973 г. постройки. К моменту прибытия огнеборцев шло открытое горение кровли на площади в 200 "квадратов".

Вскоре открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет. Причина случившегося выясняется, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.