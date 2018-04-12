К матчу "Урал" – "Спартак" на "Екатеринбург-Арене" поставят новые пункты общественного питания

Члены регионального штаба подготовки к матчам ЧМ по футболу FIFA 2018 после первого тестового матча на Центральном стадионе проанализировали все замечания болельщиков ко второй игре, которая состоится 15 апреля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Свердловской области, по желаниям болельщиков на "Екатеринбург-Арене" появятся дополнительные точки общественного питания. Исполнительный директор ФК "Урал" Евгений Костарев сообщил на заседании оперативного штаба о том, что в кафе будет скорректирован ассортимент, установлено новое оборудование и увеличена численность персонала.

Кроме того, в день матча "Урал" – "Спартак" увеличится и число волонтеров, работающих на "Екатеринбург Арене"- до 313 человек. Еще 90 добровольцев будут работать на прилегающей к стадиону территории.

Напомним, первый тестовый матч на "Екатеринбург-Арене" состоялся 1 апреля между командами "Урал" и "Рубин". Все билеты были проданы за несколько дней до начала игры. Губернатор Евгений Куйвашев назвал тестовые матчи "генеральной репетицией главных футбольных баталий", которая позволит устранять все возможные недочеты. Кстати, после первой игры болельщики жаловались на грязные сиденья и забытые строительные инструменты.

Следующий матч на "Екатеринбург-Арене" состоится 15 апреля между командами "Урал" и "Спартак", все билеты уже проданы.

Как Накануне.RU сообщало ранее, в день проведения тестовых матчей возле Центрального стадиона будет ограничено движение. Однако замглавы администрации города Сергей Тушин заявил, что несмотря на ограничения, жители смогут беспрепятственно добраться до своих домов.