Технологический центр "Бажен" заработает уже в этом году

Технологический центр "Бажен" заработает в Югре уже в июле этого года. Такая информация прозвучала на Югорском промышленном форуме.

Технологический центр "Бажен" станет объединяющей площадкой для инвесторов, разработчиков технологий и производителей оборудования, занимающихся добычей трудной нефти. Участники проекта получат всестороннюю поддержку со стороны департамента промышленности автономного округа и Фонда развития Югры.

По мнению заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева, реализация проекта станет новым импульсом для развития всей российской нефтегазовой отрасли.

"Проект предполагает после реализации в Югре распространение этих технологий и оборудования на всей территории РФ. По сути дела мы должны получить технологическую независимость", - пояснил Алексей Забозлаев.

Замгубернатора рассказал, что на сегодняшний день известны пять потенциальных участников проекта, с ними заключены соглашения.

"Это те, кто приходит с технологиями, с новым оборудованием", - пояснил Забозлаев, его слова приводит "Югра-ТВ".

Он добавил, что, по экспертным оценкам, новым предприятиям необходимо предоставить порядка 100 га земельных участков и 30 тыс. кв. м производственных помещений. Сейчас департамент промышленности округа и Фонд развития Югры ищут потенциальные участки для размещения этих производств.

Кроме того, вчера на Югорском промышленном форуме исполнительный директор проектного офиса "Бажен" Кирилл Стрижнев представил информационную IT-платформу проекта "Бажен" с открытым доступом. По его словам, эта цифровая платформа является новым форматом для отрасли в целом.

"Работа разбита на три фазы: сначала мы создаем информационный сайт-визитку, вторая фаза - к концу года мы для всех участников проекта создадим платформу с возможностью вхождения через личный кабинет для создания проектных баз данных и единого информационного поля. То есть партнеры проекта, которые будут участвовать в этой платформе, получат доступ к общим результатам по работе скважин и к исходной информации технологического центра "Бажен". А дальше эта платформа будет изменяться до возможности создания совместных IT-продуктов на этой площадке", - пояснил Стрижнев.

Также он обратил внимание, что уже на втором этапе все участники проекта смогут формировать внутри системы проектные базы данных, автоматически создавать соглашения и объединяться несколькими командами для участия в одном проекте по созданию какого-либо оборудования или технологии, пишет ТАСС.

Напомним, в марте прошлого года ПАО "Газпром нефть" предложило создать на территории Пальяновского лицензионного участка центр разработки эффективной отечественной технологии добычи углеводородов из Баженовской свиты. Минэнерго присвоило этому проекту статус национального.

Правительство Югры заключило с "Газпром нефтью" соглашение о создании технологического центра "Бажен". Проект предполагает выработку российских технологий добычи трудноизвлекаемой нефти. По оценкам геологов, ресурсы нефти в пластах Баженовской свиты только на территории Западной Сибири могут достигать 100-170 млрд т. Баженовская свита относится к категории нетрадиционных запасов, содержащих так называемую "трудную" - сланцевую нефть.

Академик Алексей Конторович ранее в беседе с Накануне.RU сравнил разработку участка со вторым рождением Западной Сибири - настолько огромны его ресурсы. А участие в освоении только российских компаний - это, по его словам, достойный ответ западным санкциям.