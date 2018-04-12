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Зачем ломать "то, что работает", или Уйдет ли в отставку Медведев Интрига промежуточного периода между выборами президента и инаугурацией в том, произойдут ли изменения в правительстве и уйдет ли Дмитрий Медведев с поста премьер-министра. Эксперты Накануне.RU уверены, что он не уйдет, но это будет иметь политические последствия.
11.04.2018
политика  |  комментариев: 2
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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Почему власти замалчивают День космонавтики Все скромней год от года проходит 12 апреля. Казалось бы, хороший повод для народного единения, как того хотят власти, но никаких грандиозных мероприятий не было анонсировано, практически незаметно прошло и другое знаковое событие – 50 лет со дня смерти Гагарина.
12.04.2018
общество ;  | комментариев: 7
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Новости
12.04.2018 13:46 Мск (15:46 Екб)
политика | За рубежом
"Очень скоро" или "совсем не скоро": Трамп заявил, что не уточнял сроки нанесения удара по Сирии
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былое величие Америки, Дональд Трамп (2016) | Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не называл сроков удара по Сирии.
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"Никогда не говорил, когда состоится атака на Сирию. Может быть, очень скоро или совсем не скоро!" - написал он в твиттере.

"В любом случае, США при моей администрации проделали большую работу для освобождения региона от ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим.)". Где ваше "Спасибо, Америка"?", - добавил он.

Накануне Трамп призвал Москву готовиться к удару Вашингтона по Сирии новым вооружением. Такое намерение он объяснил тем, что правительство арабской республики "травит свой народ отравляющим газом". При этом он пообещал, что "ракет будет много - хороших, новых и "умных".

После этого появились сообщения о том, что российские боевые корабли покинули порт Тартус в Сирии.

Также стало известно, что США подняли в воздух самолет "судного дня".

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12.04.2018 13:46 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:46 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.04.2018 09:34 Мск
Безрассудная эскалация в Сирии - ещё не новый Карибский кризис








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"Очень скоро" или "совсем не скоро": Трамп заявил, что не уточнял сроки нанесения удара по Сирии
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