"Очень скоро" или "совсем не скоро": Трамп заявил, что не уточнял сроки нанесения удара по Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не называл сроков удара по Сирии.

"Никогда не говорил, когда состоится атака на Сирию. Может быть, очень скоро или совсем не скоро!" - написал он в твиттере.

"В любом случае, США при моей администрации проделали большую работу для освобождения региона от ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим.)". Где ваше "Спасибо, Америка"?", - добавил он.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 апреля 2018 г.

Накануне Трамп призвал Москву готовиться к удару Вашингтона по Сирии новым вооружением. Такое намерение он объяснил тем, что правительство арабской республики "травит свой народ отравляющим газом". При этом он пообещал, что "ракет будет много - хороших, новых и "умных".

После этого появились сообщения о том, что российские боевые корабли покинули порт Тартус в Сирии.

Также стало известно, что США подняли в воздух самолет "судного дня".