В Екатеринбурге из-за многочисленных нарушений закрыли кафе-пекарню "Полдник"

В Екатеринбурге приостановлена деятельность кафе-пекарни "Полдник", что на улице Мамина-Сибиряка.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, административное расследование проводилось в марте 2018 года по обращению потребителя. В итоге было обнаружено множество нарушений.

"Набор и площади помещений предприятия не соответствуют мощности организации; объемно-планировочные и конструкторские решения помещений не предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих в горячем цехе встречные потоки сырья и готовой кулинарной продукции; в работе кафе-пекарни кроме полуфабрикатов высокой степени готовности используется необработанное овощное и мясное сырье. На мясных полуфабрикатах до конца реализации не сохраняется маркировка изготовителя; скоропортящаяся продукция, замороженная продукция и сырье не имеют информации о сроках годности; в холодильном оборудовании нарушены нормы складирования и товарное соседство пищевых продуктов. Отсутствует необходимое количество производственного инвентаря, имеющийся инвентарь не промаркирован; отсутствуют стеллажи для хранения чистой столовой посуды (хранится на печи для приготовления кулинарных изделий). Из-за отсутствия складских помещений нарушаются требования к хранению сыпучих продуктов, овощей; не соблюдаются требования к обработке, к мытью посуды, хранению уборочного инвентаря. Кроме того, на момент осмотра не представлен бракеражный журнал, в котором на предприятии общественного питания ежедневно должна вестись оценка качества полуфабрикатов, готовых блюд и кулинарных изделий", - перечислили все нарушения в надзорном ведомстве.

В отношении владелицы кафе - индивидуального предпринимателя Лопуховой - был составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном приостановлении деятельности объекта. По решению Кировского районного суда Екатеринбурга кафе-пекарня "Полдник" закрыто на 60 суток.