Югорские экологи просят возбудить уголовное дело из-за полигона ТБО в Сургуте

Экологическая организация "Зеленый фронт" потребовала привлечь к уголовной ответственности руководителя "СКЦ Природа" - МУП эксплуатирует полигон ТБО в Сургуте. Экологи считают, что предприятие не собирается исполнять решение суда о закрытии свалки.

"Зеленый фронт" обратился к руководителю Управления федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу с просьбой проверить исполнение решения суда о запрете "СКЦ Природа" эксплуатировать полигон ТБО в Сургуте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Зеленого фронта". Судебная коллегия по гражданским делам окружного суда на прошлой неделе признала свалку незаконной, так как она расположена близко к аэропорту. Организация обязана по истечении 90 суток с момента вступления решения суда в законную силу произвести рекультивацию земельного участка, используемого для полигона.

Председатель МОО "Зеленый Фронт" Сергей Виноградов пояснил, что по сообщениям СМИ, на полигон продолжают свозить мусор. "Учитывая, что рекультивация полигона ТБО согласно федеральному закону "Об экологической экспертизе" должна проводиться после проведения государственной экологической экспертизы федерального уровня, то руководителю СГМУП "СКЦ Природ" по статье 315 УК РФ грозит до двух лет лишения свободы.", - сказал он.

Между городской администрацией и "СКЦ Природа" заключен договор аренды земельного участка. В администрации ранее сообщили, что согласно результатам независимой экспертизы, нарушений в работе полигона нет. В Сургутский городской суд ушло заявление о предоставлении отсрочки исполнения решения суда до 2021 г.

Экологи настаивают, что свалка должна быть ликвидирована. Они обратились в Росприроднадзор с просьбой провести проверку - где размещаются принимаемые отходы 1-4 класса опасности.

Как сообщало Накануне.RU, в разных регионах России идут "мусорные протесты" из-за свалок ТБО и строительства мусоросжигательных заводов. Жители подмосковного Волоколамска обратились в суд с требованием закрыть полигон "Ядрово". Народные волнения повлияли на позиции губернаторов регионов.