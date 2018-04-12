Югорские экологи просят возбудить уголовное дело из-за полигона ТБО в Сургуте

в этот день
12.04.18
14:38
В Екб.16:38
Опубликованы уникальные архивные материалы об офицерской службе Гагарина
Замглавы облГАИ, которого пьяным поймали автоинспекторы, уволен из МВД
Голодающие тренеры школы каратэ в Челябинске ставят ультиматум власти
Главное
94% россиян не сомневаются в наличии олигархов в России

Тема дня
Зачем ломать "то, что работает", или Уйдет ли в отставку Медведев Интрига промежуточного периода между выборами президента и инаугурацией в том, произойдут ли изменения в правительстве и уйдет ли Дмитрий Медведев с поста премьер-министра. Эксперты Накануне.RU уверены, что он не уйдет, но это будет иметь политические последствия.
11.04.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 10


Почему власти замалчивают День космонавтики Все скромней год от года проходит 12 апреля. Казалось бы, хороший повод для народного единения, как того хотят власти, но никаких грандиозных мероприятий не было анонсировано, практически незаметно прошло и другое знаковое событие – 50 лет со дня смерти Гагарина.
12.04.2018
общество ;  | комментариев: 7
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
Последний раз перед отставкой. Медведев отчитывается в Госдуме. Трансляция
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 287

Югорские экологи просят возбудить уголовное дело из-за полигона ТБО в Сургуте
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

экология отходы свалка мусор пластиковые бутылки (2004) | Фото

Экологическая организация "Зеленый фронт" потребовала привлечь к уголовной ответственности руководителя "СКЦ Природа" - МУП эксплуатирует полигон ТБО в Сургуте. Экологи считают, что предприятие не собирается исполнять решение суда о закрытии свалки.

"Зеленый фронт" обратился к руководителю Управления федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу с просьбой проверить исполнение решения суда о запрете "СКЦ Природа" эксплуатировать полигон ТБО в Сургуте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Зеленого фронта". Судебная коллегия по гражданским делам окружного суда на прошлой неделе признала свалку незаконной, так как она расположена близко к аэропорту. Организация обязана по истечении 90 суток с момента вступления решения суда в законную силу произвести рекультивацию земельного участка, используемого для полигона.

Председатель МОО "Зеленый Фронт" Сергей Виноградов пояснил, что по сообщениям СМИ, на полигон продолжают свозить мусор. "Учитывая, что рекультивация полигона ТБО согласно федеральному закону "Об экологической экспертизе" должна проводиться после проведения государственной экологической экспертизы федерального уровня, то руководителю СГМУП "СКЦ Природ" по статье 315 УК РФ грозит до двух лет лишения свободы.", - сказал он.

Между городской администрацией и "СКЦ Природа" заключен договор аренды земельного участка. В администрации ранее сообщили, что согласно результатам независимой экспертизы, нарушений в работе полигона нет. В Сургутский городской суд ушло заявление о предоставлении отсрочки исполнения решения суда до 2021 г.

Экологи настаивают, что свалка должна быть ликвидирована. Они обратились в Росприроднадзор с просьбой провести проверку - где размещаются принимаемые отходы 1-4 класса опасности.

Как сообщало Накануне.RU, в разных регионах России идут "мусорные протесты" из-за свалок ТБО и строительства мусоросжигательных заводов. Жители подмосковного Волоколамска обратились в суд с требованием закрыть полигон "Ядрово". Народные волнения повлияли на позиции губернаторов регионов.

Другие новости по темам: полигон ТБО, свалка в Сургуте, полигон в Сургуте, Зеленый Фронт, СКЦ Природа
12.04.2018 13:38 Мск | Сургут | информационная служба Накануне.RU
15:38 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.04.2018 08:08 Мск
Сургутский полигон ТБО, несмотря на решение суда, продолжит работу

Ранее 05.04.2018 16:23 Мск
Суд постановил закрыть и рекультивировать сургутский полигон ТБО








Добавить комментарий:

Югорские экологи просят возбудить уголовное дело из-за полигона ТБО в Сургуте
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+