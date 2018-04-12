Наталья Комарова встретилась с губернатором сирийской провинции Хомс

Губернатор Югры Наталья Комарова во время рабочей поездки в составе российской делегации в Сирию встретилась с губернатором провинции Хомс Талалом Барази, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Также в состав делегации вошли первый заместитель губернатора автономного округа Алексей Шипилов, исполняющий обязанности генерального директора Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа Роман Генкель, заместитель генерального директора "ЮРЭСК" Александр Маслов.

Наталья Комарова отметила, что предложение об установлении сотрудничества между провинцией Хомс и Ханты-Мансийским автономным округом было озвучено во время визита представителей Народного собрания Сирии в Югру осенью прошлого года. Они приняли участие в первом региональном форуме национального единства "Югра многонациональная".

"Разговор состоялся о межнациональных отношениях, о ценности взаимоотношений между людьми различных национальностей, вероисповедания. Прямое, живое слово сирийских депутатов было для моих земляков крайне важным. Потому что здесь и сейчас понимают ту колоссальную опасность, которую несут терроризм и экстремизм. Страна сейчас проходит очень тяжелые испытания, но мы уверены и ждем победы над боевиками. Уважаемый губернатор, мы знаем о вашем личном вкладе в достижение мира, об участии в гуманитарной помощи", - обратила внимание Наталья Комарова.

Глава региона подчеркнула, что Югра заинтересована в развитии экономических и гуманитарных связей.

Накануне члены делегации также побеседовали с представителями местного духовенства. Представитель митрополии показал несколько икон, которые удалось вывезти из разрушенных храмов Алеппо, Ракки и других городов Сирии. Многие иконы уцелели, но над ними надругались террористы, теперь они заняли свои места в храмах провинции Хомс.