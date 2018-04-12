Порошенко: Украина частично приостановит Договор о дружбе с Россией

Украинский президент Петр Порошенко предложит Верховной раде прекратить действие отдельных положений Договора о дружбе с Россией. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сказал в рамках выступления на форуме безопасности в Киеве.

"Следующим шагом будет внесение мною в Верховную раду проекта закона о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией в части, в которой действие этого договора несовместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего права на самооборону", - сказал Порошенко.

Он отметил, что речь идет, в частности, о статье о стратегическом партнерстве между Украиной и Россией или положении о двустороннем сотрудничестве в военной области. По его мнению, отдельные статьи договора стали "одиозными анахронизмами".

При этом он подчеркнул, что полностью разрывать договор нельзя, так как для Украины "важны положения, в которых стороны уважают территориальную целостность друг друга, подтверждают нерушимость существующих между ними границ".

Также он призвал другие страны "пересмотреть договорные обязательства с Россией на предмет чувствительных сфер сотрудничества".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, МИД Украины подготовил различные предложения по Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, среди которых предполагается возможное его приостановление частично или полностью или даже его денонсация.