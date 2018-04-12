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Новости
12.04.2018 12:36 Мск (14:36 Екб)
общество | Курганская область
В Кургане работы на улице Карла Маркса, где провалился асфальт, затянутся до 7 мая
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яма, Курган, асфальт, Карла Маркса (2018) | Фото:vk.com &quot;Типичный Курган&quot; Сергей Гаркуша

В Кургане начали проводить ремонтные работы на улице Карла Маркса на участке между улицами Савельева и Пролетарская - там 6 апреля провалился асфальт, на проезжей части образовалась большая яма.
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"Провал образовался на железобетонном коллекторе диаметром 800 мм по предварительным данным из-за газовой коррозии труб. Наши специалисты производят откачку стоков насосом в параллельный коллектор на улице Пролетарской. С самого первого дня территория вокруг провала была огорожена, а мы проходили процедуру согласования работ в администрации города и в ГИБДД", - сообщил Накануне.RU главный инженер "Водного союза" Владимир Шаляпин.

По его словам, работы на данном участке продлятся до 7 мая текущего года. Движения автотранспорта будет ограничено частично. Это значит, что автобусы не изменят привычные маршруты.

яма, Курган, асфальт, Карла Маркса(2018)|Фото:vk.com "Типичный Курган" Сергей Гаркуша

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12.04.2018 12:36 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
14:36 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.04.2018 14:19 Мск
"Вот он, символ нашего города". В центре Кургана прямо на проезжей части провалился асфальт








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В Кургане работы на улице Карла Маркса, где провалился асфальт, затянутся до 7 мая
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