В Кургане работы на улице Карла Маркса, где провалился асфальт, затянутся до 7 мая

В Кургане начали проводить ремонтные работы на улице Карла Маркса на участке между улицами Савельева и Пролетарская - там 6 апреля провалился асфальт, на проезжей части образовалась большая яма.

"Провал образовался на железобетонном коллекторе диаметром 800 мм по предварительным данным из-за газовой коррозии труб. Наши специалисты производят откачку стоков насосом в параллельный коллектор на улице Пролетарской. С самого первого дня территория вокруг провала была огорожена, а мы проходили процедуру согласования работ в администрации города и в ГИБДД", - сообщил Накануне.RU главный инженер "Водного союза" Владимир Шаляпин.

По его словам, работы на данном участке продлятся до 7 мая текущего года. Движения автотранспорта будет ограничено частично. Это значит, что автобусы не изменят привычные маршруты.