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Против экс-ректора Тюменского индустриального университета возбуждено третье уголовное дело
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Ректор Тюменского индустриального института Олег Новоселов (2017) | Фото: tyuiu.ru

Бывший ректор Тюменского индустриального университета Олег Новоселов попал под третью "уголовку": ему вменяют хищение почти 4 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

В декабре 2015 г. НИПИ "Нефтегазпроект" и Новоселов договорились о разработке методики проектирования водоохранных зон объектов и их прибрежных защитных полос в пределах Западно-Сибирской равнины. Цена контракта – 3 млн 800 тыс. руб. На тот момент Новоселов являлся ректором Тюменского государственного нефтегазового университета (впоследствии преобразованный в ТИУ), который был единственным учредителем "Нефтегазпроекта".

Прокуратура выяснила, что Новоселов деньги получил, но работы по договору не выполнил. Вместо него их сделали сотрудники предприятия. Экс-ректор признал факт получения денежных средств без выполнения работ по договору. Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, ранее Новоселов получил сначала одну "условку", а потом – вторую. Кроме него были наказаны профессор кафедры автотранспорта, строительных и дорожных машин строительного института, доктор наук Владимир Борзых, экс-глава коммерческого управления учебного заведения Егор Орлов, бывшие проректоры Елена Романюта и Александр Ошибков, а также подельник последнего Алексей Федоров. В начале апреля выяснилось, что у вуза украли 54 млн руб.

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12.04.2018 13:40 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
15:40 Екб


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Против экс-ректора Тюменского индустриального университета возбуждено третье уголовное дело
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