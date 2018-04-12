Против экс-ректора Тюменского индустриального университета возбуждено третье уголовное дело

Бывший ректор Тюменского индустриального университета Олег Новоселов попал под третью "уголовку": ему вменяют хищение почти 4 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

В декабре 2015 г. НИПИ "Нефтегазпроект" и Новоселов договорились о разработке методики проектирования водоохранных зон объектов и их прибрежных защитных полос в пределах Западно-Сибирской равнины. Цена контракта – 3 млн 800 тыс. руб. На тот момент Новоселов являлся ректором Тюменского государственного нефтегазового университета (впоследствии преобразованный в ТИУ), который был единственным учредителем "Нефтегазпроекта".

Прокуратура выяснила, что Новоселов деньги получил, но работы по договору не выполнил. Вместо него их сделали сотрудники предприятия. Экс-ректор признал факт получения денежных средств без выполнения работ по договору. Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, ранее Новоселов получил сначала одну "условку", а потом – вторую. Кроме него были наказаны профессор кафедры автотранспорта, строительных и дорожных машин строительного института, доктор наук Владимир Борзых, экс-глава коммерческого управления учебного заведения Егор Орлов, бывшие проректоры Елена Романюта и Александр Ошибков, а также подельник последнего Алексей Федоров. В начале апреля выяснилось, что у вуза украли 54 млн руб.