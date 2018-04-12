Замминистра промышленности и торговли РФ высоко оценил инвестиционный потенциал Югры

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных отметил стремительный рост экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и назвал три перспективных направления для развития региона в ходе Югорского промышленного форума, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Алексей Беспрозванных напомнил, что последние 10 лет Югра показывает достаточно высокую динамику экономического развития благодаря сырьевой отрасли, занимающей практически 80% в доле индекса промышленного производства.

"По итогам 2017 г. индекс промышленного производства в Югре составил 96,7%. Это связано в основном с падением добычи. Но мы для себя отмечаем, что показатель, характеризующий привлекательность региона, – это инвестиции в основной капитал. Здесь регион показывает очень хорошую динамику, и вырос почти на 18%. Это один из самых лучших показателей среди других субъектов", - сказал замминистра на пленарном заседании Югорского промышленного форума.

Он заявил, что дальнейшая диверсификация экономики региона должна основываться на быстрообрабатывабющей промышленности и развитии классических отраслей.

Алексей Беспрозванных назвал три направления, которые он считает перспективными для Югры: нефтегазовое машиностроение, лесопереработка и переработка полезных ископаемых.

"Думаю, это три ключевых приоритета. Если за ними идти, то индекс промышленности по обработке будет расти", - резюмировал Алексей Беспрозванных.

Напомним, что по итогам января-сентября прошлого года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий за счет всех источников финансирования составил в Югре 670,1 млрд руб. или на 16,8% выше, чем в 2016 г., такие данные приводит департамент экономического развития округа.

Власти Югры создают благоприятный инвестиционный климат в регионе при помощи комплексной системы господдержки инвестиционной деятельности. Так, инвесторам предоставляются льготы по налогу на имущество при условии включения проекта в окружной реестр инвестиционных проектов.

Как рассказал на панельной дискуссии об инвестиционном развитии замгубернатора Югры Алексей Забозлаев, в округе работает целый спектр поддержки бизнеса: для проектов от 300 млн руб. в Югре действует специальный инвестиционный контракт, земельные участки предоставляются без конкурса, возвращаются лизинговые платежи.

В 2017 г. 171 приоритетный проект получил окружные субсидии для компенсации части затрат на строительство инженерных сетей и уплаты процентов по кредитам.

Работа по созданию благоприятного инвестклимата привела к тому, что Югра заняла третье место по объему инвестиций в основной капитал и третье место по объему инвестиций на душу населения с номиналом в 250,3 тыс. руб. среди субъектов РФ.

В марте заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Александр Моисеев назвал инвестиционный потенциал Югры одним из самых высоких на Урале, а осенью прошлого года федеральные эксперты оценили внедрение целевых моделей упрощения ведения бизнеса в Югре более чем на четыре балла из пяти.