Порошенко заявил о начале процедуры выхода Украины из СНГ

Президент Украины Петр Порошенко поручил начать процедуру официального выхода Украины из СНГ. О том, что такое поручение дано кабинету министров, он сообщил на одиннадцатом киевском форуме по безопасности, передает МИА "Россия сегодня".

Кроме того, Порошенко предложил "окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске".

"Инвентаризации" "на предмет соответствия национальным интересам" подвергнется и вся договорно-правовая база, заключенная Украиной в рамках СНГ, отметил украинский лидер.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что является "последовательным сторонником" выхода из СНГ.