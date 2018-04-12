Сибиряк не заплатил налог с выигрыша в лотерею и стал фигурантом уголовного дела

В Красноярском крае следователи выявили факт неуплаты налога с крупного выигрыша в лотерею .

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя города Назарова по статье "уклонение от уплаты налога с физического лица в крупном размере".

По предварительной версии следствия, подозреваемый в 2014 году на сайте известной лотереи приобрел билет, по результатам которой в этот же день выиграл более 10 миллионов рублей. Получив денежные средства, подозреваемый уклонился от уплаты налога на сумму более 1, 3 миллиона рублей.

В конце прошлого года полиция опровергла информацию об угрозах выигравшей 506 млн рублей пенсионерке из Воронежской области.