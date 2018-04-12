В Тюмени из-за засора канализации провалился асфальт

В Тюмени на Мельникайте чистили засор коллектора. В процессе работы гидродинамической машины ее насадка сорвалась, что привело к тому, что асфальт просел, передает корреспондент Накануне.RU.

"Произошел засор перед заасфальтированным колодцем. Во время его прочистки гидродинамической машиной ее насадка соскочила, начала размывать основание колодца. В итоге это сказалось на асфальте. Сеть, где находится колодец, - бесхозная", - рассказал Накануне.RU пресс-секретарь "Тюмень-водоканала" Иван Камельских.

Он уточнил, что "ничейной" сеть стала после того, как ее не передала на баланс города построившая ее организация. Сейчас на месте идут восстановительные работы.

"Кроме нас в этом случае никто работу не проведет. Хорошо, что мы нашли колодец, теперь проведем инвентаризацию сети", - уточнил Камельских.