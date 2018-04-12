Путин позвонил Алиеву, чтобы поздравить с победой на выборах президента Азербайджана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, беседа состоялась по инициативе российской стороны. Путин поздравил Алиева с убедительной победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на высоком государственном посту.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление отношений стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном, расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях", - добавили в пресс-службе.

Ранее Владимир Путин направил Ильхаму Алиеву поздравительную телеграмму.