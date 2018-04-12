Глава СКР принял решение проводить личный прием граждан

Председатель СКР Александр Бастрыкин принял решение проводить личный прием граждан два раза в месяц, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Решение принято в свящи с ростом количества жалоб и обращений граждан.

"Рост количества жалоб и обращений отмечается с конца 2017 года. Сейчас еженедельно поступает около четырех тысяч обращений в центральный аппарат Следственного комитета и из них более полутора тысяч - на имя Председателя Следственного комитета России. При этом их подавляющее большинство касается действий чиновников различного уровня, должностных лиц региональной власти, местных органов самоуправления, контролирующих и надзорных органов, работодателей, представителей бизнеса", - говорится в сообщении.

Часть поступающих обращений содержит просьбы граждан о личном приеме Бастрыкина, уточнила Петренко. "В связи со сложившейся ситуацией и ростом количества таких обращений Александр Бастрыкин принял решение проводить личные приемы два раза в месяц", - добавила она.