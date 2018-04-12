В реестре коррупционеров появились первые фамилии

Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, в апреле пополнился первыми фамилиями. В список попали сотрудники региональных управлений федеральных ведомств, передает корреспондент Накануне.RU.

В "черном списке" младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Тыва Николай Букин, начальник отдела Амурского территориального управления Росрыболовства Александр Корстырев, заместитель руководителя Московско-Окского территориального управления Росрыболовства Андрей Степанов, замначальника СИЗО-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия – Алания Дзантемир Фидаров. Они были уволены со службы в связи с нарушениями законов о противодействии коррупции и о государственной гражданской службе

Как сообщало Накануне.RU, закон о ведении реестра был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2017 г. и вступил в силу с 1 января 2018 г. Сведения в списке будут храниться пять лет. Основаниями для исключения из реестра могут служить либо истечение этого срока, либо отмена акта, явившегося основанием для включения в реестр, либо вступление в законную силу решения суда об отмене подобного акта, либо смерть включённого в реестр лица.