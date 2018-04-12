Тулеев попросил прокуратуру защитить его честь после публикаций о "несметных богатствах"

Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Аман Тулеев попросил прокуратуру проверить его доходы в связи с информацией в СМИ, которая, по его мнению, порочит его честь и достоинство.

"В интернете публикуются сведения о несметных богатствах, кладах Амана Тулеева, о том, что глава областного парламента владеет "чуть ли не целым городом", распространяются снятые непонятно кем и непонятно где фото и видео "владений", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе парламента Кузбасса.

Там отметили, что "сведения о несметных богатствах" Тулеева "носят резко негативный характер, дезинформируют население, морально унижают председателя Совета народных депутатов и членов его семьи".

"В связи с этим Аман Тулеев обратился к прокурору Кемеровской области Павлу Бухтоярову с официальной просьбой проверить уровень своих доходов, расходов, состав принадлежащего имущества, соответствует ли распространяемая в СМИ информация действительности, и дать официальный ответ", - сказали в парламенте Кузбасса.

Напомним, глава Кузбасса Аман Тулеев, который занимал пост последние 20 лет, заявил об отставке по собственному желанию. Решение экс-губернатора связано с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".Накануне Совет народных депутатов Кемеровской области почти единогласно выбрал Тулеева своим председателем.

Ранее сообщалось, что после отставки у Тулеева сохранятся пожизненные выплаты, жилье в селе Мазурово и отдельный кабинет. Такие льготы главе региона полагаются на закону о присвоении почетного звания "Народный Губернатор" от 27 декабря 2011 года.