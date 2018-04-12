Власти заявили, что сохранят ДК "Химмаш" в Екатеринбурге

На днях защитники ДК "Химмаш" получили два официальных ответа по поводу сноса здания, сообщил Накануне.RU участник инициативной группы, выступающей против сноса ДК, Иван Стародубцев.

Сегодня активистам ответила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Из официального письма следует, что ДК "Химмаш" сносить не будут.

"Администрацией города Екатеринбурга принято решение о сохранении здания Дворца культуры, поскольку объект является значимым для истории развития архитектуры города Екатеринбурга и останется центром с уникальной образовательной программой дополнительной подготовки детей и подростков, проживающих в городе", - сообщается в письме.

Ранее общественники получили также официальный ответ из Администрации президента. В письме сообщается, что вопрос о сохранении ДК будет рассмотрен до 27 мая.

Напомним, что инициативная группа в марте принесла в приёмную Владимира Путина более 5 тыс. подписей от неравнодушных горожан. Примерно в то же время активисты проинформировали о проблеме министра культуры Свердловской области Светлану Учайкину. Тогда она пояснила, что губернатор уже в курсе данной проблемы. А 6 апреля по поручению губернатора Евгения Куйвашева состоялся осмотр Дворца культуры, на котором присутствовали работники министерств культуры и строительства, а также представители компании "AVS Group", которая владеет зданием на ул. Грибоедова, 13.