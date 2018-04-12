Наталья Комарова из Сирии связалась с родителями пострадавшего в поножовщине школьника

Губернатор Югры Наталья Комарова держит на контроле ситуацию со старшеклассником, пострадавшим во время драки в школе №6 Радужного.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей, глава региона сейчас находится с рабочей поездкой в Сирии. Оттуда губернатор связалась с матерью мальчика, для того, чтобы убедиться, что состояние ребенка стабильное и не вызывает опасений.

Ситуация под контролем окружного правительства: с момента происшествия проводится проверка, работает специально созданная комиссия в состав которой вошли специалисты департамента образования и молодежной политики Югры, комиссии по делам несовершеннолетних и управления МВД по Югре. Работают следственные органы.

Напомним, 10 апреля в школе города Радужный произошел конфликт между сверстниками, в ходе которого десятикласснику были нанесены ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело.