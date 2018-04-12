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Аэропорт "Домодедово" присоединился к системе tax free
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Домодедово, аэропорт, Москва (2017) | Фото: www.bookflighttickets.biz

Московский аэропорт "Домодедово" присоединился к системе tax free для иностранных граждан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани.
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Как подчеркнул директор "Домодедово" Игорь Борисов, аэропорт обладает высоким трафиком и возможностью создания в пределах пункта пропуска необходимой инфраструктуры для внедрения системы. "Иностранные граждане смогут воспользоваться услугами всех операторов, которые работают в России: Global Blue, HI SKY, Tax Free Premier и Национальный оператор tax free", - подчеркнул он.

Оформить возврат НДС на территории аэропорта можно в двух офисах. Один находится в общей зоне аэровокзала, на стойке регистрации №94. Как отмечается, сюда могут обратиться пассажиры, которые перевозят в багаже товары, приобретенные по системе tax free.

Второй пункт предусмотрен для путешественников с ручной кладью и расположен в зоне таможенного контроля в международных секторах вылета "A" и "B". Возврат средств можно получить как безналичным, так и наличным расчетом.

Как сообщало Накануне.RU, постановление о введении системы tax free в пилотном режиме в шести аэропортах РФ было подписано премьер-министром страны Дмитрием Медведевым 12 февраля. Пилотный проект стартует в четырех наиболее популярных у иностранных туристов регионах - Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург.

Пилотный режим продлится до 31 декабря 2018 года.

Закон о введении системы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров был подписан президентом в конце прошлого года.

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12.04.2018 12:26 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:26 Екб


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Аэропорт "Домодедово" присоединился к системе tax free
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