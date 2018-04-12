94% россиян не сомневаются в наличии олигархов в России

Подавляющее большинство россиян (94%) не сомневается в наличии олигархов в России, сообщает ВЦИОМ по результатам опроса.

В народном рейтинге известности российских олигархов лидирует Роман Абрамович (его назвали 15%). В ТОП-3 также вошли Олег Дерипаска (8%) и Михаил Прохоров (7%).

Россияне также считают олигархами Владимира Потанина, Анатолия Чубайса, Алексея Миллера, Алишера Усманова (по 4%). Кроме того, в этот список попали умерший пять лет назад Борис Березовский (3%), а также Игорь Сечин (3%) и Михаил Ходорковский (2%).

Чаще всего россияне характеризуют олигархов как людей с большим состоянием (52%). Вместе с тем, отмечают социологи, число отрицательных высказываний в их адрес превышает число позитивных. Основная претензия к олигархам – незаконные способы обогащения (20%).

Результаты деятельности олигархов в нашей стране граждане оценивают чаще негативно (44% от числа тех, кто уверен, что в России есть олигархи, считают, что они приносят больше вреда, чем пользы). Положительно их деятельность оценивают лишь 9%.

Напомним, ранее и в Кремле, и в кабмине заявляли, что в России уже нет олигархов. "Фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов", - отмечал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Не думаю, что у нас есть олигархи, это концепция 1990-х годов. Сейчас у нас есть хорошие, работящие, социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом", - сказал ранее вице-премьер Аркадий Дворкович.